- 10 Nis 2022 - 18:51 G: 10 Nis 2022 - 18:53

Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?

Kasaba Doktoru dizisinin başrollerinde ise, Ozan Akbaba ile Hazal Subaşı’nın yanı sıra Deniz Can Aktaş da yer aldı. Sizde Deniz Can Aktaş ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bir Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanarak TRT1 ekranlarından yayınlanacak olan Kasaba Doktoru, ARC Yapım imzası ile seyircisinin karşısına çıkmak için düğmeye bastı. Çekimlerine devam edilen Kasaba Doktoru dizisinden ilk tanıtım fragmanı da geldi. Önümüzdeki günlerde seyirci ile buluşacak olan Kasaba Doktoru dizisinin başrollerinde ise, Ozan Akbaba ile Hazal Subaşı’nın yanı sıra Deniz Can Aktaş da yer aldı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinde Doktor Ömer kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, aslen nereli? Deniz Can Aktaş kaç yaşında, sevgilisi kimdir? İşte, detaylar...

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10 Nis 2022 - 18:51 - Magazin

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Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
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