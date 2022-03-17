Alişan’ın Boşanmaktan Vazgeçtiği Eşi Buse Varol İçine Hiçbir Şey Giymedi! Ceketinin Düğmesini Açtı, Çatalını Gösterdi! Alişan Olaya El Attı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, sosyal medyayı güzelliğiyle salladı! Kısa bir süre önce boşanmaktan vazgeçen Alişan ve Buse Varol çifti, hayranlarına derin bir nefes aldırmıştı. Şimdi ise Buse Varol’dan iç çamaşırsız pozlar geldi! İçine hiçbir şey giymeden ceketinin düğmelerini aralayan Buse Varol, göğüs dekoltesi vererek çatalını gösterdi! Alişan ise anında yorumlarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce ikili kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Bu durumsa evliliklerinde kara bulutların dolaştığını düşündürmüştü. Boşanma yönünde ilerleme kaydeden Buse Varol ve Alişan en son el ele görüntülenmiş ve hayranlarının derin bir nefes almasına neden olmuştu. İkiliyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barıştırdığı yönünde iddialar sosyal medyayı sallamıştı ama konu hakkında bir açıklama gelmemişti. Tüm bunlar konuşulurken Buse Varol öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler alev alev yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.