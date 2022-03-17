Alişan’ın Boşanmaktan Vazgeçtiği Eşi Buse Varol İçine Hiçbir Şey Giymedi! Ceketinin Düğmesini Açtı, Çatalını Gösterdi! Alişan Olaya El Attı…

Kısa bir süre önce ikili kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Bu durumsa evliliklerinde kara bulutların dolaştığını düşündürmüştü. Boşanma yönünde ilerleme kaydeden Buse Varol ve Alişan en son el ele görüntülenmiş ve hayranlarının derin bir nefes almasına neden olmuştu. İkiliyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barıştırdığı yönünde iddialar sosyal medyayı sallamıştı ama konu hakkında bir açıklama gelmemişti. Tüm bunlar konuşulurken Buse Varol öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler alev alev yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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