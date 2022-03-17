Survivor Berna’nın Yarışmadan Kazandığı Akıl Beyin Bırakmadı! Kuyumcunun Kasada Bu Kadar Yoktur! Hesabı Paradan Patlayacak!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Berna Keklikler, sosyal medyayı şok içerisinde bıraktı! Yarışmadan kazandığı iddia edilen parayla ağızları açık bırakan Survivor Berna, akıl beyin bırakmadı! Miktarı görenler ise “Kuyumcunun kasasında bu kadar para yoktur” yorumlarında bulundu! Banka hesabının paradan patlayacağı gündeme gelirken; ağızlar açık kaldı! İşte Survivor All Star yarışmacısı Berna’nın Survivor’dan kazandığı para…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında bu yıl yer alan Berna Keklikler, sempatik ve sevecen tavırlarıyla binlerce hayran kitlesi oluşturmuştu. Her sözü ayrı bir olay olan Berna Keklikler, yarışmada her ne kadar takımına sayı kazandıramasa bile takımın sevdiği isimler arasında yerini alıyordu. Survivor macerası dün itibariyle biten Berna Keklikler’in kazancı ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.