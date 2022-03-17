- 17 Mar 2022 - 22:34

Sinan Albayrak Kimdir, Aslen Nereli? Sinan Albayrak Kaç Yaşında, Evli Mi, Sevgilisi Kimdir?

Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş’ın paylaştığı Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosunda Sinan Albayrak da yer aldı. İşte Sinan Albayrak ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Yeni dizilerin ekranlara gelmeye devam ettiği şu günlerde, bir müjde de TRT1 ekranlarından geldi. Önümüzdeki günlerde ARC Yapım imzası ile seyirci karşısına çıkaracağı Kasaba Doktoru isimli dizinin ilk fragmanını yayınlayan TRT ekranları, şimdilerde en çok konuşulan kanallar arasına girdi. Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş’ın paylaştığı Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosunda Sinan Albayrak da yer aldı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinde Yalçın kimdir? Sinan Albayrak kimdir, aslen nereli? Sinan Albayrak kaç yaşında, evli mi, sevgilisi kimdir? İşte, detaylar…

17 Mar 2022 - 22:34 - Magazin

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