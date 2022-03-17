Sinan Albayrak Kimdir, Aslen Nereli? Sinan Albayrak Kaç Yaşında, Evli Mi, Sevgilisi Kimdir?
Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş’ın paylaştığı Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosunda Sinan Albayrak da yer aldı. İşte Sinan Albayrak ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yeni dizilerin ekranlara gelmeye devam ettiği şu günlerde, bir müjde de TRT1 ekranlarından geldi. Önümüzdeki günlerde ARC Yapım imzası ile seyirci karşısına çıkaracağı Kasaba Doktoru isimli dizinin ilk fragmanını yayınlayan TRT ekranları, şimdilerde en çok konuşulan kanallar arasına girdi. Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş’ın paylaştığı Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosunda Sinan Albayrak da yer aldı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinde Yalçın kimdir? Sinan Albayrak kimdir, aslen nereli? Sinan Albayrak kaç yaşında, evli mi, sevgilisi kimdir? İşte, detaylar…
17 Mar 2022 - 22:34 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.