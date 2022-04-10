Kazım Sinan Demirer Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde İhsan Kimdir? Kazım Sinan Demirer Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir?
Kasaba Doktoru, usta oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çevirmeyi başardı. O kadroda yer alan Kazım Sinan Demirer ile ilgili merak edilen tüm detaylar ise haberimizde...
Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş’ın paylaştığı Kasaba Doktoru, seyircisinin karşısına ilk fragmanı ile çıktı. ARC Yapım imzası ile önümüzdeki günlerde TRT1 ekranlarından seyircisinin karşısına çıkmaya başlayacak olan Kasaba Doktoru, usta oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çevirmeyi başardı. O kadroda yer alan Kazım Sinan Demirer ise, şimdiden televizyon izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinde İhsan kimdir? Kazım Sinan Demirer kimdir, aslen nereli? Kazım Sinan Demirer kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir? İşte, detaylar…
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10 Nis 2022 - 18:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.