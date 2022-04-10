- 10 Nis 2022 - 18:51 G: 10 Nis 2022 - 18:54

Kazım Sinan Demirer Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde İhsan Kimdir? Kazım Sinan Demirer Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir?

Kasaba Doktoru, usta oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çevirmeyi başardı. O kadroda yer alan Kazım Sinan Demirer ile ilgili merak edilen tüm detaylar ise haberimizde...

Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş’ın paylaştığı Kasaba Doktoru, seyircisinin karşısına ilk fragmanı ile çıktı. ARC Yapım imzası ile önümüzdeki günlerde TRT1 ekranlarından seyircisinin karşısına çıkmaya başlayacak olan Kasaba Doktoru, usta oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çevirmeyi başardı. O kadroda yer alan Kazım Sinan Demirer ise, şimdiden televizyon izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinde İhsan kimdir? Kazım Sinan Demirer kimdir, aslen nereli? Kazım Sinan Demirer kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

10 Nis 2022 - 18:51 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Leyla Kimdir? Hazal Subaşı Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Leyla Kimdir? Hazal Subaşı Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Ozan Akbaba Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ali Kimdir? Ozan Akbaba Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Ozan Akbaba Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ali Kimdir? Ozan Akbaba Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir? mask
Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Ayşe Yüksel Açıklaması! Yerden Yere Vurdu; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Ayşe de, Poyraz da…” Meğer… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Ayşe Yüksel Açıklaması! Yerden Yere Vurdu; Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Ayşe de, Poyraz da…” Meğer…
Fahriye Evcen’den Servet Şov! Bir Kazağa Balya Balya Para Harcamış, Ne 100 Lira, Ne 500… “3 Gündür 20 Lirayla Geçinen Ben…” mask
Fahriye Evcen’den Servet Şov! Bir Kazağa Balya Balya Para Harcamış, Ne 100 Lira, Ne 500… “3 Gündür 20 Lirayla Geçinen Ben…”
Ebru Şallı'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Uğur Akkuş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Ebru Şallı'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış, Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Uğur Akkuş İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Gönül Dağı Veysel'in Aşkı Cemile Minicik Kıyafetiyle İnstagram'da Boy Gösterdi! Pozları Olay Yarattı! Veysel’in Biricik Aşkı Instagram’da Bambaşka Birisi! Nefesleri Kesti… mask
Gönül Dağı Veysel'in Aşkı Cemile Minicik Kıyafetiyle İnstagram'da Boy Gösterdi! Pozları Olay Yarattı! Veysel’in Biricik Aşkı Instagram’da Bambaşka Birisi! Nefesleri Kesti…
Gönül Dağı Dizisine Meryem Yeniden Geri Geliyor! Sivrihisar'da Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü… mask
Gönül Dağı Dizisine Meryem Yeniden Geri Geliyor! Sivrihisar'da Ortalık Yangın Yerine Dönecek; Rıfat İki Arada Bir Derede Kalacak! Düğün Dünü…
Merve Boluğur’un Son Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu! Göbeğine Kadar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Murat Dalkılıç’a Dava Açacağım! mask
Merve Boluğur’un Son Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu! Göbeğine Kadar Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Murat Dalkılıç’a Dava Açacağım!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kasaba Doktoru Dizisinin Konusu Nedir? Dizi Uyarlama Mı? Dr. Romantic Dizisinden Mi Alıntı? Kasaba Doktoru Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş Hangi Karakter... mask
Kasaba Doktoru Dizisinin Konusu Nedir? Dizi Uyarlama Mı? Dr. Romantic Dizisinden Mi Alıntı? Kasaba Doktoru Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş Hangi Karakter...
Kasaba Doktoru Dizisinde İhsan Kimdir? Kazım Sinan Demirer Kimdir, Aslen Nereli? Kazım Sinan Demirer Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir? mask
Kasaba Doktoru Dizisinde İhsan Kimdir? Kazım Sinan Demirer Kimdir, Aslen Nereli? Kazım Sinan Demirer Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir?
Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Leyla Kimdir? Hazal Subaşı Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Leyla Kimdir? Hazal Subaşı Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Ozan Akbaba Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ali Kimdir? Ozan Akbaba Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Ozan Akbaba Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ali Kimdir? Ozan Akbaba Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir? mask
Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status