Kazım Sinan Demirer Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde İhsan Kimdir? Kazım Sinan Demirer Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir?

Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş’ın paylaştığı Kasaba Doktoru, seyircisinin karşısına ilk fragmanı ile çıktı. ARC Yapım imzası ile önümüzdeki günlerde TRT1 ekranlarından seyircisinin karşısına çıkmaya başlayacak olan Kasaba Doktoru, usta oyuncu kadrosuyla gözleri üzerine çevirmeyi başardı. O kadroda yer alan Kazım Sinan Demirer ise, şimdiden televizyon izleyicisinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Kasaba Doktoru dizisinde İhsan kimdir? Kazım Sinan Demirer kimdir, aslen nereli? Kazım Sinan Demirer kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir? İşte, detaylar…

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