Seda Sayan’ın Büyük Aşkı Hakkında Olay İddia! Seda Sayan Kapının Önüne Koyabilir! Öyle Fotoğraflar Ortaya Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Geçtiğimiz gün ilişkisine dair ilk kez konuşan Seda Sayan, samimi açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. Seda Sayan’ın ardından ortaya atılan o iddia ve Çağlar Ökten’in ortaya çıkan fotoğrafları, ünlü çiftin ilişkisinin dengelerini birden değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağlar Ökten’den evlilik teklifi alan Seda Sayan, ‘evet’ demiş ve yedinci kez nikah masasına oturmak için hazırlıklara başlamıştı. Geçtiğimiz gün ilişkisine dair ilk kez konuşan Seda Sayan, samimi açıklamalarıyla da dikkat çekmişti. Seda Sayan’ın ardından ortaya atılan o iddia ve Çağlar Ökten’in ortaya çıkan fotoğrafları, ünlü çiftin ilişkisinin dengelerini birden değiştirdi! Peki, Seda Sayan ile Çağlar Öken arasında neler oluyor? Seda Sayan ile Çağlar Ökten evlendi mi, evleniyor mu? Seda Sayan ile Çağlar Ökten ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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17 Mar 2022 - 15:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.