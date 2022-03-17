Didem Arslan Yılmaz Çıldırdı! Canlı Yayında Ortaya Çıkan Gerçek Mideleri Bulandırdı! El Kadar Çocuğun… “Yazıklar Olsun” 

Show TV ekranlarının iddialı gündüz kuşağı programı olan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme, dün ekranlara gelen bölümünde herkesin ağzını açık bırakacak sahneleri ekranlara taşıdı. Programında ele aldığı Ali Borazan’ın hakkında ortaya atılan iddialar karşısında deliye dönen programın sunucusu gazeteci Didem Arslan Yılmaz, iddialara karşı sessiz kalan emniyet müdürlüğüne seslendi. Didem Arslan Yılmaz’ın o sözleri, kısa süre içerisinde tüm sosyal medya hesaplarında viral haline geldi. Peki, Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programının son bölümünde neler oldu. Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programı Ali Borazan olayı ne? İşte, detaylar…

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