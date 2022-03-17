Didem Arslan Yılmaz Çıldırdı! Canlı Yayında Ortaya Çıkan Gerçek Mideleri Bulandırdı! El Kadar Çocuğun… “Yazıklar Olsun”
Ali Borazan’ın hakkında ortaya atılan iddialar karşısında deliye dönen programın sunucusu gazeteci Didem Arslan Yılmaz, iddialara karşı sessiz kalan emniyet müdürlüğüne seslendi. Didem Arslan Yılmaz’ın o sözleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının iddialı gündüz kuşağı programı olan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme, dün ekranlara gelen bölümünde herkesin ağzını açık bırakacak sahneleri ekranlara taşıdı. Programında ele aldığı Ali Borazan’ın hakkında ortaya atılan iddialar karşısında deliye dönen programın sunucusu gazeteci Didem Arslan Yılmaz, iddialara karşı sessiz kalan emniyet müdürlüğüne seslendi. Didem Arslan Yılmaz’ın o sözleri, kısa süre içerisinde tüm sosyal medya hesaplarında viral haline geldi. Peki, Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programının son bölümünde neler oldu. Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme programı Ali Borazan olayı ne? İşte, detaylar…
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17 Mar 2022 - 15:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.