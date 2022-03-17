Hadise’den Evlilik Öncesi Sözleşme! İmzalar Atıldı; Görenler Şok Oldu! Nişandan Bir Önce Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Bir süredir attıkları her adım ile magazinde ses getiren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, şimdilerde ünlüler dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi. Sevgilisi Mehmet Dinçerler’den aldığı evlilik teklifinin ardından evlilik hazırlığına başlayan Hadise, geçtiğimiz günlerde imzaladığı bir anlaşma ile gündemlere yeniden geldi. Nişan öncesi Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin imzaladığı anlaşma bir hayli merak konusu olurken; anlaşmanın detayları da belli oldu. Peki, Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti ne sözleşmesi yaptı? Hadise ile Mehmet Dinçerler ne zaman evleniyor? İşte, detaylar…