Aslı Enver Cayır Cayır Yaktı! Siyah Elbisesini Giydi; Kırmızı Rujunu Sürdü! “Murat Boz Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Instagram Sallanıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Enver, gündeme güzelliğiyle düştü. Akılları başlardan alan başarılı oyuncu hayranlarını adeta cayır cayır yaktı! Siyah elbisesini giyerek kırmızı rujunu süren güzel oyuncunun paylaşımından ise bir zamanlar doludizgin aşk yaşadıkları Murat Boz’a hayranları göndermede bulundu! Hayranları “Murat ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundu! İşte Aslı Enver’den gelen ve Instagram’ı sallayan o poz…
İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği Süreyya karakteriyle adeta özdeşlesen Aslı Enver, en son Babil dizisinde yer almıştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran Aslı Enver’in yeni projeleri de merak konusu haline gelmişti. Akıllarda halen Murat Boz’la ilişkisiyle gelen Aslı Enver’in yeni bir aşk yelken açtığı ise biliniyordu. Şimdi ise Aslı Enver hayranlarının nefeslerini kesecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.