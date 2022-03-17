Aslı Enver Cayır Cayır Yaktı! Siyah Elbisesini Giydi; Kırmızı Rujunu Sürdü! “Murat Boz Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Instagram Sallanıyor!

İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği Süreyya karakteriyle adeta özdeşlesen Aslı Enver, en son Babil dizisinde yer almıştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak duran Aslı Enver’in yeni projeleri de merak konusu haline gelmişti. Akıllarda halen Murat Boz’la ilişkisiyle gelen Aslı Enver’in yeni bir aşk yelken açtığı ise biliniyordu. Şimdi ise Aslı Enver hayranlarının nefeslerini kesecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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