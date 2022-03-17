Esra Erol’un Programında Tanınan Gelin Ceyda Kırıcı Son Haliyle Şok Etti! Kısmetse Olur’un Yıldızıydı Sosyal Medya Çıldırdı! Neler Oluyor?
Dünya evine giren Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinden yeni bir haber geldi. O haber çiftin takipçilerini bir hayli sevindirirken; Ceyda Kırıcı’nın şimdilerde ne yaptığı da büyük bir merak konusu haline geldi. İşte Ceyda Kırıcı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir dönemin furyası olan evlilik programlarından biri olarak ATV ekranlarındaki yerini alan Esra Erol’da İzdivaç programı, döneminin en popüler programları arasında yer alıyor. O programda tanışan ve dünya evine giren Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinden yeni bir haber geldi. O haber çiftin takipçilerini bir hayli sevindirirken; Ceyda Kırıcı’nın şimdilerde ne yaptığı da büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Esra Erol'da İzdivaç Ceyda Kırıcı şimdi ne yapıyor? Ceyda Kırıcı, Mustafa Tuncay ile hala evli mi? İşte, detaylar…
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17 Mar 2022 - 15:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.