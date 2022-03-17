Esra Erol’un Programında Tanınan Gelin Ceyda Kırıcı Son Haliyle Şok Etti! Kısmetse Olur’un Yıldızıydı Sosyal Medya Çıldırdı! Neler Oluyor?

Bir dönemin furyası olan evlilik programlarından biri olarak ATV ekranlarındaki yerini alan Esra Erol’da İzdivaç programı, döneminin en popüler programları arasında yer alıyor. O programda tanışan ve dünya evine giren Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinden yeni bir haber geldi. O haber çiftin takipçilerini bir hayli sevindirirken; Ceyda Kırıcı’nın şimdilerde ne yaptığı da büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Esra Erol'da İzdivaç Ceyda Kırıcı şimdi ne yapıyor? Ceyda Kırıcı, Mustafa Tuncay ile hala evli mi? İşte, detaylar…

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