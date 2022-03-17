Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Mar 2022 - 15:48

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Götürdü Dizisine Koydu; Bölüm Başı Kazanacağı Ücret Bile İfşalandı! Balya Balya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un bomba bir işle ekranlara döneceği sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı’yla anlaşma yapan Buse Varol iddialara göre Acun Ilıcalı’nın dizisine transfer edildi! Bölüm başı kazanacağı ücret bile ifşalanan Buse Varol’un balya balya para alacağı sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…