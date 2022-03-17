- 17 Mar 2022 - 15:48 G: 17 Mar 2022 - 15:49

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Elinden Acun Ilıcalı Tuttu! Götürdü Dizisine Koydu; Bölüm Başı Kazanacağı Ücret Bile İfşalandı! Balya Balya…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’un bomba bir işle ekranlara döneceği sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı’yla anlaşma yapan Buse Varol iddialara göre Acun Ilıcalı’nın dizisine transfer edildi! Bölüm başı kazanacağı ücret bile ifşalanan Buse Varol’un balya balya para alacağı sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce boşanma iddialarıyla anılan Buse Varol ve Alişan, kara bulutları ilişkilerinden göndermişti. Yeniden mutlu günlerine dönen Buse Varol ve Alişan çifti, el ele görüntülenerek hayranlarını mutlu etmişlerdi. Her paylaşım olay Buse Varol’un yeni dizisi ise gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın ekranlara getireceği dizide yer alacağı iddiaları hayranlarını heyecanlandırırken; bölüm başına kazanacağı ücretse dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Mar 2022 - 15:48 Ankara- Yaşam

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