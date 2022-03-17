Survivor’da Barış ve Ogeday Birbirine Girdi! Ogeday Girişken Öyle Bir Hamle Yaptı Ki… “Büyük Terbiyesizlik!” Twitter Ayağa Kalktı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da beklenen kavgaya ramak kaldı! Nisa Bölükbaşı’nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve yeni sevgilisi Ogeday Girişken’in birbirine girdiği gündeme bomba gibi düştü. Ogeday Girişken kameralar anbean kaydederken yaptığı hamle sosyal medyada “büyük terbiyesizlik” olarak yorumlandı. Twitter’ı ayağa kaldıran o anlar ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken bölümde elenen isim ise Barış, Mert, Adem, Evrim ve Berna arasından Berna olmuştu. Eleme konseyinin yapıldığı anlarda Ogeday Girişken’ın Barış Murat Yağcı için yaptığı kavga çıkarttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.