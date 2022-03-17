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17 Mar 2022 - 19:36

Üç Kız Kardeş Dizisi Başladığı Gibi Bitiyor! O Sahne Seyircileri Çıldırttı; RTÜK Ayağa Kalktı! Yayından Kaldırılması An Meselesi…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisi hayranlarını yaktı yıktı! Başladığı gibi biten Üç Kız Kardeş dizisi milyonları şok içerisinde bıraktı! O sahne seyircileri çıldırırken; RTÜK’ün ayağa kaldırdığı iddia edilen Üç Kız Kardeş dizisinin yayından kaldırılması gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…