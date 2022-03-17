Üç Kız Kardeş Dizisi Başladığı Gibi Bitiyor! O Sahne Seyircileri Çıldırttı; RTÜK Ayağa Kalktı! Yayından Kaldırılması An Meselesi…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisi hayranlarını yaktı yıktı! Başladığı gibi biten Üç Kız Kardeş dizisi milyonları şok içerisinde bıraktı! O sahne seyircileri çıldırırken; RTÜK’ün ayağa kaldırdığı iddia edilen Üç Kız Kardeş dizisinin yayından kaldırılması gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi İclal Aydın’ın en beğenilen kitabından ekranlara getirilmeye başlandı. Yayınlandığı ilk bölüme seyircileri ekranlara kilitleyen Üç Kız Kardeş dizisinin yayından kaldırılacağı iddiaları da gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.