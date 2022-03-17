Survivor Yarışmasında Voleybol Oyununu Kazanan İfşa Edildi! Tüm Dengeler Alt Üst Oldu; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Acun Medya…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karıştı. Voleybol oyununun ifşa edilmesiyle birlikte tüm dengeler alt üst oldu! Görenleri şok içerisinde bırakan bu olay sonrasında sosyal medya ayağa kalktı. Acun Medya ve Hikmet – Mert ikilisinin yarışacağı Survivor’da kazanan takım ise…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık savaşının verildiği Survivor All Star yarışmasında kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. 3 isim Ünlüler’den çıkarken tek isimse Gönüllüler takımından çıkmıştı. Ekranları kasıp kavuran yarışmanın son bölümünden sonra ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Voleybol oyununun kazananı resmen belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.