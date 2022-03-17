- 17 Mar 2022 - 19:39

Survivor Yarışmasında Voleybol Oyununu Kazanan İfşa Edildi! Tüm Dengeler Alt Üst Oldu; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Acun Medya…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karıştı. Voleybol oyununun ifşa edilmesiyle birlikte tüm dengeler alt üst oldu! Görenleri şok içerisinde bırakan bu olay sonrasında sosyal medya ayağa kalktı. Acun Medya ve Hikmet – Mert ikilisinin yarışacağı Survivor’da kazanan takım ise…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık savaşının verildiği Survivor All Star yarışmasında kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. 3 isim Ünlüler’den çıkarken tek isimse Gönüllüler takımından çıkmıştı. Ekranları kasıp kavuran yarışmanın son bölümünden sonra ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Voleybol oyununun kazananı resmen belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Mar 2022 - 19:39 Ankara- Yaşam

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