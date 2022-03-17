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17 Mar 2022 - 19:39

Survivor Yarışmasında Voleybol Oyununu Kazanan İfşa Edildi! Tüm Dengeler Alt Üst Oldu; Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Acun Medya…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık çok fena karıştı. Voleybol oyununun ifşa edilmesiyle birlikte tüm dengeler alt üst oldu! Görenleri şok içerisinde bırakan bu olay sonrasında sosyal medya ayağa kalktı. Acun Medya ve Hikmet – Mert ikilisinin yarışacağı Survivor’da kazanan takım ise…