- 19 Mar 2022 - 11:54

Sadakatsiz’de Volkan ve Derin’in Ateşli Sahnesini Görenler Gözlerini Kapadı! Seyirci Ekranlara Bile Bakamadı; Utanç Kaynağı Oldu! Final Olmadan…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de son sahne seyircileri ayağa kaldırdı! Volkan ve Derin’in ateşli sevişme sahnesi seyircilerin sinir krizi sebebi oldu! Ekranlarda çok kısa yayınlanan bu sevişme sahnelerinin uzunu ise sadece internette yayınlandı! Birçok kişi bu sahneyi ise utanç verici olarak değerlendirdi. Final olmadan yayından kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her bölümünde büyük bir heyecanın yaşandığı Sadakatsiz dizisinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Asya’nın eskisinden daha güçlü olduğu Sadakatsiz’de Derin ve Volkan ise kapanışı yaptı! Sevişme sahnesiyle her şeyi alt üst eden ikili, gündeme oturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Mar 2022 - 11:54 Ankara- Yaşam

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