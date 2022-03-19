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19 Mar 2022 - 11:54

Sadakatsiz’de Volkan ve Derin’in Ateşli Sahnesini Görenler Gözlerini Kapadı! Seyirci Ekranlara Bile Bakamadı; Utanç Kaynağı Oldu! Final Olmadan…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de son sahne seyircileri ayağa kaldırdı! Volkan ve Derin’in ateşli sevişme sahnesi seyircilerin sinir krizi sebebi oldu! Ekranlarda çok kısa yayınlanan bu sevişme sahnelerinin uzunu ise sadece internette yayınlandı! Birçok kişi bu sahneyi ise utanç verici olarak değerlendirdi. Final olmadan yayından kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…