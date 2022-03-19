- 19 Mar 2022 - 11:53

Survivor Nagihan’ın Estetiksiz Eski Hali Şok Etti! O Pozları Ortaya Çıktı, Görenler Şaştı Kaldı! “Bu O Olamaz, Ne Kadar Para Harcadı!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranların sevilen yarışması ile tanıdığımız Nagihan eski halleriyle gören herkesi şok etti. Geçmişe ait olan resimleri ortaya çıktı, görenler gördüklerine inanamadı. Bu kadar olmaz dedirten o halleri resmen çığır açtı. İşte, Nagihan ve merak edilen o halleri…

Şimdilerde Survivor All Star ile Tv8 ekranlarında başarıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere katıldığı her sezon başarısıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz dönemlerde de büyük başarılar etmiş son ikiye kadar kalmayı başaran kadın yarışmacılardan bir tanesidir.

Adanın en başarılı ve olay kadını olarak dikkatleri çeken Nagihan’ın yıllar öncesine ait fotoğraflarının ortaya çıkması gören herkesin büyük bir şaşkınlık içerisinde yer almasına neden oldu. Özel hayatıyla bir hayli merak edilen Nagihan şok üstüne şok yaşattı.

Devamı Diğer Sayfada!

19 Mar 2022 - 11:53 - Biyografi

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