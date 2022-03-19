Survivor Nagihan’ın Estetiksiz Eski Hali Şok Etti! O Pozları Ortaya Çıktı, Görenler Şaştı Kaldı! “Bu O Olamaz, Ne Kadar Para Harcadı!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranların sevilen yarışması ile tanıdığımız Nagihan eski halleriyle gören herkesi şok etti. Geçmişe ait olan resimleri ortaya çıktı, görenler gördüklerine inanamadı. Bu kadar olmaz dedirten o halleri resmen çığır açtı. İşte, Nagihan ve merak edilen o halleri…
Şimdilerde Survivor All Star ile Tv8 ekranlarında başarıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere katıldığı her sezon başarısıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz dönemlerde de büyük başarılar etmiş son ikiye kadar kalmayı başaran kadın yarışmacılardan bir tanesidir.
Adanın en başarılı ve olay kadını olarak dikkatleri çeken Nagihan’ın yıllar öncesine ait fotoğraflarının ortaya çıkması gören herkesin büyük bir şaşkınlık içerisinde yer almasına neden oldu. Özel hayatıyla bir hayli merak edilen Nagihan şok üstüne şok yaşattı.
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19 Mar 2022 - 11:53 - Biyografi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.