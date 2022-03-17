- 17 Mar 2022 - 22:34

Survivor Nagihan’ın Estetiksiz Hali Şok Etti! Lise Yıllarına Ait Fotoğrafı Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! “Bu O Olamaz!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranların sevilen yarışması ile tanıdığımız Nagihan eski halleriyle gören herkesi şok etti. Geçmişe ait olan resimleri ortaya çıktı, görenler gördüklerine inanamadı. Bu kadar olmaz dedirten o halleri resmen çığır açtı. İşte, Nagihan ve merak edilen o halleri…

Şimdilerde Survivor All Star ile Tv8 ekranlarında başarıyla adından söz ettiren Nagihan Karadere katıldığı her sezon başarısıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz dönemlerde de büyük başarılar etmiş son ikiye kadar kalmayı başaran kadın yarışmacılardan bir tanesidir.

Adanın en başarılı ve olay kadını olarak dikkatleri çeken Nagihan’ın yıllar öncesine ait fotoğraflarının ortaya çıkması gören herkesin büyük bir şaşkınlık içerisinde yer almasına neden oldu. Özel hayatıyla bir hayli merak edilen Nagihan şok üstüne şok yaşattı.

Devamı Diğer Sayfada!

17 Mar 2022 - 22:34 - Biyografi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Mart 2022 Cuma 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Mart 2022 Cuma 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Mart 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Mart 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Survivor Nagihan’ın Estetiksiz Hali Şok Etti! Lise Yıllarına Ait Fotoğrafı Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! “Bu O Olamaz!” Neler Oluyor? mask
Survivor Nagihan’ın Estetiksiz Hali Şok Etti! Lise Yıllarına Ait Fotoğrafı Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! “Bu O Olamaz!” Neler Oluyor?
Sinan Albayrak Kimdir, Aslen Nereli? Sinan Albayrak Kaç Yaşında, Evli Mi, Sevgilisi Kimdir? mask
Sinan Albayrak Kimdir, Aslen Nereli? Sinan Albayrak Kaç Yaşında, Evli Mi, Sevgilisi Kimdir?
Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir? mask
Kasaba Doktoru Dizisinde Mine Kimdir? Vildan Atasever Kimdir, Aslen Nereli? Vildan Atasever Kaç Yaşında, Evli Mi, Eşi Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status