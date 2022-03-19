- 19 Mar 2022 - 17:46

Emekliler Bayram Müjdesi! Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte Zamla Beraber Resmen Tavan Yapan İkramiye Ödeme Miktarı ve Tarihi...

Emekliler gelen müjdeli haberler ile resmen bayramı çok erken kutlamaya başladı. Öyle bir şey oldu ki zamla beraber resmen tavan yapan ikramiye ödemeleri emeklilerin rahat etmesine yardımcı oldu. Ödeme tarihlerinin belli olması yüzleri güldürdü.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman diye merak edilirken sonunda netlik kazanmaya başladı. Ramazan ayına geri sayım başlamışken tüm emekli vatandaşlar emekli ikramiyelerini ne zaman verileceğini, zamlı fiyatların ne kadar olacağını araştırmaya başladılar. Ödemelerle ilgili detaylar netlik kazanmaya başlarken emekliler adeta şimdiden bayram kutlamaya başladılar.

Devamı Diğer Sayfada!

19 Mar 2022 - 17:46 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Emekliler Bayram Müjdesi! Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte Zamla Beraber Resmen Tavan Yapan İkramiye Ödeme Miktarı ve Tarihi... mask
Emekliler Bayram Müjdesi! Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte Zamla Beraber Resmen Tavan Yapan İkramiye Ödeme Miktarı ve Tarihi...
En Kirli Çıkı Olan Burçlar Hangisidir? İşte İmanla Paranın Belli Olmadığı O Burçlar… mask
En Kirli Çıkı Olan Burçlar Hangisidir? İşte İmanla Paranın Belli Olmadığı O Burçlar…
Denizde Kum, Onda Para Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Parası Olan Burçlar… mask
Denizde Kum, Onda Para Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Çok Parası Olan Burçlar…
Masumlar Apartmanı Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Bayram Günü İlan Edilecek; Halay İçin Sıraya Girilecek! “Güle Güle Hasibe!” mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Bayram Günü İlan Edilecek; Halay İçin Sıraya Girilecek! “Güle Güle Hasibe!”
Serenay Sarıkaya Bornozunun Omuzlarını Düşürdü; Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı Nefesleri Kesti! “Serenay Ne Yaptın” mask
Serenay Sarıkaya Bornozunun Omuzlarını Düşürdü; Alev Alev Yaktı! İçine Hiçbir Şey Giymeden Paylaştı Nefesleri Kesti! “Serenay Ne Yaptın”
Arka Sokaklar Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Selin Ölüyor... Mesut Bu Acıya Dayanamaz! Cansız Bedeni Öyle Bir Halde Bulunacak Ki… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Selin Ölüyor... Mesut Bu Acıya Dayanamaz! Cansız Bedeni Öyle Bir Halde Bulunacak Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status