Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Mar 2022 - 11:57

Emekliler Bayramı Erken Kutlayacak Mı! Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte Zamla Beraber Resmen Tavan Yapan İkramiye Ödeme Miktarı ve Tarihi...

Emekliler gelen müjdeli haberler ile resmen bayramı çok erken kutlamaya başladı. Öyle bir şey oldu ki zamla beraber resmen tavan yapan ikramiye ödemeleri emeklilerin rahat etmesine yardımcı oldu. Ödeme tarihlerinin belli olması yüzleri güldürdü.