Emekliler Bayramı Erken Kutlayacak Mı! Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte Zamla Beraber Resmen Tavan Yapan İkramiye Ödeme Miktarı ve Tarihi...
Emekliler gelen müjdeli haberler ile resmen bayramı çok erken kutlamaya başladı. Öyle bir şey oldu ki zamla beraber resmen tavan yapan ikramiye ödemeleri emeklilerin rahat etmesine yardımcı oldu. Ödeme tarihlerinin belli olması yüzleri güldürdü.
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman diye merak edilirken sonunda netlik kazanmaya başladı. Ramazan ayına geri sayım başlamışken tüm emekli vatandaşlar emekli ikramiyelerini ne zaman verileceğini, zamlı fiyatların ne kadar olacağını araştırmaya başladılar. Ödemelerle ilgili detaylar netlik kazanmaya başlarken emekliler adeta şimdiden bayram kutlamaya başladılar.
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19 Mar 2022 - 11:57 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.