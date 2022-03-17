- 17 Mar 2022 - 23:18 G: 17 Mar 2022 - 23:20

50 kuruşun maliyeti nedir? 50 Kuruş üretmek artık 3 kat daha pahalı... 50 Kuruş piyasadan kaldırılacak mı?

Artık paralar üretim maliyetini geçiyor. 50 kuruşun üretim maliyetinin 1,47 TL’ye arttığı devirde resmen parayı havaya atıp, yere düşene kadar beklediğimiz sürede değer kaybediyor düşüncelerini beraberinde getirdi. Artık 50 kuruş üretilmeyecek mi? İşte, detaylar…

Ülkemizde para üretimi bile artık çok pahalı bir hal aldı. 1 kuruşların üretim maliyetinin 55 kuruşa, 50 kuruşların üretim maliyetlerinin 1,47 TL seviyesine kadar çıkması vatandaşların şok üstüne şok yaşamasına neden oldu. Sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelen paralardaki durumlar karşısında; ‘’Parayı havaya atıyoruz ve daha yere düşmesini görmeden değer kaybediyor.’’ Gibi yorumları beraberinde getirdi.

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17 Mar 2022 - 23:18 - Ekonomi

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50 kuruşun maliyeti nedir? 50 Kuruş üretmek artık 3 kat daha pahalı... 50 Kuruş piyasadan kaldırılacak mı? 50 kuruşun maliyeti nedir? mask
50 kuruşun maliyeti nedir? 50 Kuruş üretmek artık 3 kat daha pahalı... 50 Kuruş piyasadan kaldırılacak mı? 50 kuruşun maliyeti nedir?
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