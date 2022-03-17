- 17 Mar 2022 - 22:51

Fiat SUV ve Crossover İndirimli Fiyat Listesini Açıkladı! Böyle İndirim Ne Görüldü Ne Duyuldu? Bu Fiyata Suv Araç Bir Daha Bulunmaz…

Fiat adeta coştu, dur durak nedir bilmeden indirimli fiyatları ile herkesi şaşkına çeviriyor. Tüm otomobil üreticilerinin resmen kepenk indirmesine neden olacak o fiyatlar gören herkesin Fiat bayisine koşmasına neden olacak. Fiat Egea Cross fiyatları belli oldu…

Fiat öyle indirimli fiyatları ile geliyor ki görenler gözlerine inanamayacak. Meydana gelen enflasyon oranlarından farklı sorunlara kadar her şeye kafa tutan Fiat resmen otomotiv piyasasını bitirecek bir adım attı. Kimse böyle bir fiyat beklemiyordu.

Yaptığı devasa indirimler sayesinde herkes rahat bir nefes aldı. Dünya genelinde meydana gelen sorunları göz ardı etti ve sıfır araç piyasasına can verecek ilk adımı attı. Suv araçlar için öyle fiyatlar belirledi ki kimse böyle bir şey olacağını hayal dahi edemiyordu.

Devamı Diğer Sayfada!

17 Mar 2022 - 22:51 - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiat SUV ve Crossover İndirimli Fiyat Listesini Açıkladı! Böyle İndirim Ne Görüldü Ne Duyuldu? Bu Fiyata Suv Araç Bir Daha Bulunmaz… mask
Fiat SUV ve Crossover İndirimli Fiyat Listesini Açıkladı! Böyle İndirim Ne Görüldü Ne Duyuldu? Bu Fiyata Suv Araç Bir Daha Bulunmaz…
"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor! mask
"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor!
Mahkum Dizisinden Acı Veren Ayrılık! İki Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinden Acı Veren Ayrılık! İki Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Camdaki Kız’ın Perda’sı Leyla Feray Bakın Kaç Yaşındaymış! Sevgilisi Serhat Teoman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Beraberlermiş mask
Camdaki Kız’ın Perda’sı Leyla Feray Bakın Kaç Yaşındaymış! Sevgilisi Serhat Teoman İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Tam 7 Yıldır Beraberlermiş
Emanet Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hangi İlde, Nerede Çekiliyor? Emanet Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Emanet Dizisi... mask
Emanet Dizisinin Çekim Mekanları Merak Uyandırdı! Hangi İlde, Nerede Çekiliyor? Emanet Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Emanet Dizisi...
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Son Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Son Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status