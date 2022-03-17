Fiat SUV ve Crossover İndirimli Fiyat Listesini Açıkladı! Böyle İndirim Ne Görüldü Ne Duyuldu? Bu Fiyata Suv Araç Bir Daha Bulunmaz…

Fiat öyle indirimli fiyatları ile geliyor ki görenler gözlerine inanamayacak. Meydana gelen enflasyon oranlarından farklı sorunlara kadar her şeye kafa tutan Fiat resmen otomotiv piyasasını bitirecek bir adım attı. Kimse böyle bir fiyat beklemiyordu.

Yaptığı devasa indirimler sayesinde herkes rahat bir nefes aldı. Dünya genelinde meydana gelen sorunları göz ardı etti ve sıfır araç piyasasına can verecek ilk adımı attı. Suv araçlar için öyle fiyatlar belirledi ki kimse böyle bir şey olacağını hayal dahi edemiyordu.

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