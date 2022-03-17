Fiat SUV ve Crossover İndirimli Fiyat Listesini Açıkladı! Böyle İndirim Ne Görüldü Ne Duyuldu? Bu Fiyata Suv Araç Bir Daha Bulunmaz…
Fiat adeta coştu, dur durak nedir bilmeden indirimli fiyatları ile herkesi şaşkına çeviriyor. Tüm otomobil üreticilerinin resmen kepenk indirmesine neden olacak o fiyatlar gören herkesin Fiat bayisine koşmasına neden olacak. Fiat Egea Cross fiyatları belli oldu…
Fiat öyle indirimli fiyatları ile geliyor ki görenler gözlerine inanamayacak. Meydana gelen enflasyon oranlarından farklı sorunlara kadar her şeye kafa tutan Fiat resmen otomotiv piyasasını bitirecek bir adım attı. Kimse böyle bir fiyat beklemiyordu.
Yaptığı devasa indirimler sayesinde herkes rahat bir nefes aldı. Dünya genelinde meydana gelen sorunları göz ardı etti ve sıfır araç piyasasına can verecek ilk adımı attı. Suv araçlar için öyle fiyatlar belirledi ki kimse böyle bir şey olacağını hayal dahi edemiyordu.
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17 Mar 2022 - 22:51 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.