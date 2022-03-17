Serkan Çayoğlu’ndan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Ayrılık! Pılını Pırtını Topladı... Her Şeyi Bitirme Kararı Aldı! Görenlerin Ağzını Açık Bırakan Neden Ortaya Çıktı…

Serkan Çayoğlu uzun zamandır hayalini kurduğu yeni film projesinden bir anda ayrılık kararı aldı. Bu durum tüm hayranlarını derinden etkilerken kimse neden ayrılık kararı aldığını anlamamıştı. TRT1 ekranlarında iki sezondur yayınlanan fenomen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu çok iyi bir performans sergilemişti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan çekimlerde hem sıcak havalardan hem de sevgilisinden uzak kalmanın zorluklarını yaşarken aralık ayında geri döndü ve İstanbul’da yaşamına devam ediyor.

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