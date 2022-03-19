- 19 Mar 2022 - 23:09

Şekere Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da şeker Fiyatları Kaç Lira? İşte 17 Mart 2022 1 kg, 5 kg, 50 kg, küp şeker fiyatları…

17 Mart toz şeker fiyatları görenleri şaşkına çevirdi. Bir anda gelen zamlar resmen dudak uçuklattı. Kimse bu kadar yüksek zammı bir anda beklemiyordu. İşte, detaylar…

Toz şeker fiyatları da Rusya Ukrayna savaşından etkilenen temel gıdalardan birisi oldu. Rusya beyaz şeker ile şeker kamışı ihracatına yasak getirmesi ardından şeker fiyatları bir anda tavan yaptı. Her yeni günde yeni bir zam haberi gelirken yeni zamların toz şekerden yana olması vatandaşların şok üstüne şok yaşamasına neden oldu.

1 ay içerisinde 1 çuval yani 50 kg toz şeker 430 TL’den satılırken tam 700 TL’ye çıktı. Bu kadar fiyat artışlarının meydana gelmesi vatandaşların ne yapacakları konusunda zorluk çekmesine neden oldu.

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19 Mar 2022 - 23:09 - Ekonomi

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