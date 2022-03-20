Şekere Zam Mı Geldi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS, CarrefourSA'da şeker Fiyatları Kaç Lira? İşte 20 Mart 2022 1 kg, 5 kg, 50 kg, küp şeker fiyatları…

Toz şeker fiyatları da Rusya Ukrayna savaşından etkilenen temel gıdalardan birisi oldu. Rusya beyaz şeker ile şeker kamışı ihracatına yasak getirmesi ardından şeker fiyatları bir anda tavan yaptı. Her yeni günde yeni bir zam haberi gelirken yeni zamların toz şekerden yana olması vatandaşların şok üstüne şok yaşamasına neden oldu.

1 ay içerisinde 1 çuval yani 50 kg toz şeker 430 TL’den satılırken tam 700 TL’ye çıktı. Bu kadar fiyat artışlarının meydana gelmesi vatandaşların ne yapacakları konusunda zorluk çekmesine neden oldu.

Devamı Diğer Sayfada!