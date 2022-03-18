Halk Ekmek Ramazan Pidesi Fiyatı Ne Kadar Oldu 2022! Ankara’da Yumurtalı Ramazan Pidesi Kaç Lira?
Sadece ramazan aylarında çıkması nedeniyle yılda bir ay üretilen ve tüketilen ramazan pidesinin sofralardaki yerini alması için yeni fiyatı da belirlenmiş bulunuyor. Vatandaşlar ise, ramazan pidesinin 2022 yılında ne kadardan satışa sunulacağını merak ediyor. İşte merakınızı giderecek ramazan pidesi fiyatları ile ilgili detaylar...
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sofraların en önemli geleneklerinden biri olan ramazan pidesi, vatandaşın hasretle beklediği lezzetle arasında yer alıyor. Sadece ramazan aylarında çıkması nedeniyle yılda bir ay üretilen ve tüketilen ramazan pidesinin sofralardaki yerini alması için yeni fiyatı da belirlenmiş bulunuyor. Vatandaşlar ise, ramazan pidesinin 2022 yılında ne kadardan satışa sunulacağını merak ediyor. Peki, halk ekmek ramazan pidesi fiyatı 2022 ne kadar? Ankara’da yumurtalı ramazan pidesi ne kadar? İşte, detaylar…
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18 Mar 2022 - 19:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.