- 18 Mar 2022 - 19:03 G: 18 Mar 2022 - 19:04

Halk Ekmek Ramazan Pidesi Fiyatı Ne Kadar Oldu 2022! Ankara’da Yumurtalı Ramazan Pidesi Kaç Lira?

Sadece ramazan aylarında çıkması nedeniyle yılda bir ay üretilen ve tüketilen ramazan pidesinin sofralardaki yerini alması için yeni fiyatı da belirlenmiş bulunuyor. Vatandaşlar ise, ramazan pidesinin 2022 yılında ne kadardan satışa sunulacağını merak ediyor. İşte merakınızı giderecek ramazan pidesi fiyatları ile ilgili detaylar...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sofraların en önemli geleneklerinden biri olan ramazan pidesi, vatandaşın hasretle beklediği lezzetle arasında yer alıyor. Sadece ramazan aylarında çıkması nedeniyle yılda bir ay üretilen ve tüketilen ramazan pidesinin sofralardaki yerini alması için yeni fiyatı da belirlenmiş bulunuyor. Vatandaşlar ise, ramazan pidesinin 2022 yılında ne kadardan satışa sunulacağını merak ediyor. Peki, halk ekmek ramazan pidesi fiyatı 2022 ne kadar? Ankara’da yumurtalı ramazan pidesi ne kadar? İşte, detaylar…

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18 Mar 2022 - 19:03 - Yaşam

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