Melih Gökçek Bakın Kaç Yaşındaymış! Eşi Nevin Gökçek İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… 47 Yıl Mutlu Evlilikleri Var…
Uzun yıllar boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten başkentin eski belediye başkanı Melih Gökçek’ten kötü haber geldi. Sizde Melih Gökçek'ten gelen kötü haber sonrası detayları merak ediyorsanız işte Melih Gökçek ile ilgili detaylı bilgiler...
Uzun yıllar boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten başkentin eski belediye başkanı Melih Gökçek’ten kötü haber geldi. Bu haberin üzerine Melih Gökçek’i mercek atına alan destekçileri, ünlü siyasetçinin eşinin kim olduğunu görenler gözlerine inanamadı. Öte yandan ikilinin arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Peki, Melih Gökçek kaç yaşında? Melih Gökçek kimdir, aslen nereli? Melih Gökçek eşi kim, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
18 Mar 2022 - 19:03 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.