- 18 Mar 2022 - 19:03 G: 18 Mar 2022 - 19:04

Melih Gökçek Bakın Kaç Yaşındaymış! Eşi Nevin Gökçek İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… 47 Yıl Mutlu Evlilikleri Var…

Uzun yıllar boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten başkentin eski belediye başkanı Melih Gökçek’ten kötü haber geldi. Sizde Melih Gökçek'ten gelen kötü haber sonrası detayları merak ediyorsanız işte Melih Gökçek ile ilgili detaylı bilgiler...

Uzun yıllar boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten başkentin eski belediye başkanı Melih Gökçek’ten kötü haber geldi. Bu haberin üzerine Melih Gökçek’i mercek atına alan destekçileri, ünlü siyasetçinin eşinin kim olduğunu görenler gözlerine inanamadı. Öte yandan ikilinin arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Peki, Melih Gökçek kaç yaşında? Melih Gökçek kimdir, aslen nereli? Melih Gökçek eşi kim, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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18 Mar 2022 - 19:03 - Magazin

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