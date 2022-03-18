Ünlü Fenomen Karda Üstsüz Cesur Poz Verdi! Bakanlar Şaşkın… ''Bakarken Üşüdüm''

Son günlerde sosyal medya platformlarının tamamında fenomen haline gelen Yaren Alaca, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine bomba gibi düştü. Dünya üzerindeki bir akıma katılan Yaren Alaca’nın karın üzerinde verdiği poz oldukça konuşulur hale geldi. Öte yandan Yaren Alaca’nın kar üzerindeki fotoğrafı kadar, o fotoğrafa gelen yorumlarda bir hayli dikkat çekti. Peki, sosyal medya fenomeni Yaren Alaca ne paylaştı? Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca nasıl bir poz verdi? İşte, detaylar...