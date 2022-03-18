Ünlü Fenomen Karda Üstsüz Cesur Poz Verdi! Bakanlar Şaşkın… ''Bakarken Üşüdüm''
Son günlerde sosyal medya platformlarının tamamında fenomen haline gelen Yaren Alaca, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine bomba gibi düştü. Dünya üzerindeki bir akıma katılan Yaren Alaca’nın karın üzerinde verdiği pozlar ve daha fazlası haberimizde...
Son günlerde sosyal medya platformlarının tamamında fenomen haline gelen Yaren Alaca, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile sosyal medya kullanıcılarının gündemine bomba gibi düştü. Dünya üzerindeki bir akıma katılan Yaren Alaca’nın karın üzerinde verdiği poz oldukça konuşulur hale geldi. Öte yandan Yaren Alaca’nın kar üzerindeki fotoğrafı kadar, o fotoğrafa gelen yorumlarda bir hayli dikkat çekti. Peki, sosyal medya fenomeni Yaren Alaca ne paylaştı? Sosyal medya fenomeni Yaren Alaca nasıl bir poz verdi? İşte, detaylar...
18 Mar 2022 - 19:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.