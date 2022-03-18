- 18 Mar 2022 - 19:04 G: 18 Mar 2022 - 19:05

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan'ın Cesur Pozları Olay Oldu! Dizide Başka, Sosyal Medyada Başka… ''Sen Neymişsin Asya!''

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisinde Mezarcı İlyas’ın kızı Asya’ya hayat veren Buse Orcan, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ve hoş fiziğiyle de dikkat çeken isimlerden biri olur hale geldi. Sizde Buse Orcan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisinde Mezarcı İlyas’ın kızı Asya’ya hayat veren Buse Orcan, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ve hoş fiziğiyle de dikkat çeken isimlerden biri olur hale geldi. Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan Buse Orcan, paylaştığı son fotoğrafla ise, herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Öte yandan Buse Orcan’ın o fotoğrafına gelen yorumlar, sosyal medyayı salladı, geçti! Peki, Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan ne paylaştı? Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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18 Mar 2022 - 19:04 - Magazin

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