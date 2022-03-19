- 19 Mar 2022 - 00:16 G: 19 Mar 2022 - 00:17

Survivor Mert Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi; Milyonlar Göbek Atıyor! “Sonunda Kurtulduk”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük kıyamet resmen koptu! Mert Öcal’ın yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düşerken; Acun Medya’nın ikna çabalarının onu yerinde tutmadığını gösterdi. Birçok kişi ise bu iddiayı göbek atarak karşıladı! Sosyal medyada “Sonunda be! Kurtulduk” yorumları gelirken; Mert Öcal’ın sözleri ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Oyunların oynandığı yarışmada Acun Medya ve Hikmet – Mert voleybol oynamışlardı. Kazanan takım Acun Medya olurken; ödülü ise Acun Medya’yı tutanlar kazanmıştı. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte Mert Öcal’ın sözleri şok etkisi yarattı! Peki, Mert Öcal yarışmadan çekiliyor mu?

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19 Mar 2022 - 00:16 Ankara- Yaşam

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