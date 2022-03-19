Survivor Mert Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi; Milyonlar Göbek Atıyor! “Sonunda Kurtulduk”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük kıyamet resmen koptu! Mert Öcal’ın yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düşerken; Acun Medya’nın ikna çabalarının onu yerinde tutmadığını gösterdi. Birçok kişi ise bu iddiayı göbek atarak karşıladı! Sosyal medyada “Sonunda be! Kurtulduk” yorumları gelirken; Mert Öcal’ın sözleri ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Oyunların oynandığı yarışmada Acun Medya ve Hikmet – Mert voleybol oynamışlardı. Kazanan takım Acun Medya olurken; ödülü ise Acun Medya’yı tutanlar kazanmıştı. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte Mert Öcal’ın sözleri şok etkisi yarattı! Peki, Mert Öcal yarışmadan çekiliyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.