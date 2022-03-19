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19 Mar 2022 - 00:16

Survivor Mert Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi; Milyonlar Göbek Atıyor! “Sonunda Kurtulduk”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük kıyamet resmen koptu! Mert Öcal’ın yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düşerken; Acun Medya’nın ikna çabalarının onu yerinde tutmadığını gösterdi. Birçok kişi ise bu iddiayı göbek atarak karşıladı! Sosyal medyada “Sonunda be! Kurtulduk” yorumları gelirken; Mert Öcal’ın sözleri ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…