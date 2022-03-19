Bahar Candan Hiç Tanımadığı Adamla OTELE Gitti! Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Meğer Gizli Görüntüleri…

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve ‘Al Sana Haber’ isimli magazin programında yaptığı yorumları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Bahar Candan, yolda tanıştığı bir adam tarafından kandırıldı. Bahar Candan’ın başına gelen talihsiz olayın ardından soluğu karakolda aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili şikayetçi olan Bahar Candan, mahkemenin yolunu tutarken; Bahar Candan’ın yaşadığı olayın detayları da tek tek ortaya çıkmaya başladı. Peki, Bahar Candan’ın başına ne geldi? Bahar Candan ne yaşadı? Bahar Candan neden mahkemelik oldu? İşte, detaylar…

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