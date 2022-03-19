Bahar Candan Hiç Tanımadığı Adamla OTELE Gitti! Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Meğer Gizli Görüntüleri…
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve ‘Al Sana Haber’ isimli magazin programında yaptığı yorumları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Bahar Candan, yolda tanıştığı bir adam tarafından kandırıldı. Bahar Candan’ın başına gelen talihsiz olayın ardından soluğu karakolda aldığı öğrenildi. İşte Bahar Candan ile ilgili son gelişmeler...
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve ‘Al Sana Haber’ isimli magazin programında yaptığı yorumları ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Bahar Candan, yolda tanıştığı bir adam tarafından kandırıldı. Bahar Candan’ın başına gelen talihsiz olayın ardından soluğu karakolda aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili şikayetçi olan Bahar Candan, mahkemenin yolunu tutarken; Bahar Candan’ın yaşadığı olayın detayları da tek tek ortaya çıkmaya başladı. Peki, Bahar Candan’ın başına ne geldi? Bahar Candan ne yaşadı? Bahar Candan neden mahkemelik oldu? İşte, detaylar…
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19 Mar 2022 - 11:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.