Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı İtirafı! “Artık Bakire Değilim” Açıklaması Gündem Olmuştu… Survivor Elemelerine Katılmış! Meğer...
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Merve Taşkın, geçtiğimiz gün takipçileriyle gerçekleştirdi soru – cevap etkinliğinde verdiği cevaplar ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. Merve Taşkın ile ilgili son gelişmeler ise haberimizde...
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Merve Taşkın, geçtiğimiz gün takipçileriyle gerçekleştirdi soru – cevap etkinliğinde verdiği cevaplar ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. Merve Taşkın’ın Acun Ilıcalı ile ilgili itirafı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Merve Taşkın ne itiraf etti? Merve Taşkın, Acun Ilıcalı ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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19 Mar 2022 - 11:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.