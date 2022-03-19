- 19 Mar 2022 - 11:46

Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı İtirafı! “Artık Bakire Değilim” Açıklaması Gündem Olmuştu… Survivor Elemelerine Katılmış! Meğer...

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Merve Taşkın, geçtiğimiz gün takipçileriyle gerçekleştirdi soru – cevap etkinliğinde verdiği cevaplar ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. Merve Taşkın ile ilgili son gelişmeler ise haberimizde...

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Merve Taşkın, geçtiğimiz gün takipçileriyle gerçekleştirdi soru – cevap etkinliğinde verdiği cevaplar ile magazin basının gündemine bomba gibi düştü. Merve Taşkın’ın Acun Ilıcalı ile ilgili itirafı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Merve Taşkın ne itiraf etti? Merve Taşkın, Acun Ilıcalı ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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19 Mar 2022 - 11:46 - Magazin

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