- 19 Mar 2022 - 11:45

O Ses Türkiye'nin Güzeli Saadet Özsırkıntı Havuz Başında Cesur Pozlarıyla Şov Yaptı! Sosyal Medya Mest Oldu…

. Yaptığı paylaşımda verdiği poz kadar giydiği kıyafet ile de konuşulan Saadet Özsırkıntı’nın o fotoğrafına yorum ve beğeni yağarken; o fotoğraf ile ünlü sunucunun tatili değerlendirdiği de ortaya çıkmış oldu. İşte Saadet Özsırkıntı ile ilgili son detyalar...

TV8 ekranlarından gelen ve dünyaca ünlü bir yarışmadan uyarlanan O Ses Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlenmesiyle popüler hale gelen Saadet Özsırkıntı, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı paylaşımda verdiği poz kadar giydiği kıyafet ile de konuşulan Saadet Özsırkıntı’nın o fotoğrafına yorum ve beğeni yağarken; o fotoğraf ile ünlü sunucunun tatili değerlendirdiği de ortaya çıkmış oldu. Peki, O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı ne paylaştı? O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…

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19 Mar 2022 - 11:45 - Magazin

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