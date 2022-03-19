O Ses Türkiye'nin Güzeli Saadet Özsırkıntı Havuz Başında Cesur Pozlarıyla Şov Yaptı! Sosyal Medya Mest Oldu…
. Yaptığı paylaşımda verdiği poz kadar giydiği kıyafet ile de konuşulan Saadet Özsırkıntı’nın o fotoğrafına yorum ve beğeni yağarken; o fotoğraf ile ünlü sunucunun tatili değerlendirdiği de ortaya çıkmış oldu. İşte Saadet Özsırkıntı ile ilgili son detyalar...
TV8 ekranlarından gelen ve dünyaca ünlü bir yarışmadan uyarlanan O Ses Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlenmesiyle popüler hale gelen Saadet Özsırkıntı, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Yaptığı paylaşımda verdiği poz kadar giydiği kıyafet ile de konuşulan Saadet Özsırkıntı’nın o fotoğrafına yorum ve beğeni yağarken; o fotoğraf ile ünlü sunucunun tatili değerlendirdiği de ortaya çıkmış oldu. Peki, O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı ne paylaştı? O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar…
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19 Mar 2022 - 11:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.