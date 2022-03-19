- 19 Mar 2022 - 17:52

5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor!

Vatandaşların hem cebini hem de cüzdanını yakan Ayçiçek yağında skandal indirim resmen duyuruldu. Sadece 18, 19, 20 Mart için geçerli olacak fiyatlar, o marketler tarafından açıklandı. Fiyatları görenler ise “Koşun, yetişin alın” yorumunda bulundu. Rafların tek tek boşaldığı gündeme gelirken; Ayçiçek yağının zamlarından etkilenmemek isteyen vatandaş fiyatlar karşısında büyük şoka uğradı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde temel gıda ürünlerinden alınan %8’lik KDV, %1’e düşürülmüştü. Zorunlu indirim yapan marketler, daha sonra ise Rusya ve Ukrayna Savaşı’nın başlamasıyla birlikte yeniden zam yapma durumunda kalmışlardı. Zamlardan gözünü açamayan vatandaş ise en uygun Ayçiçek yağı satan marketleri araştırmaya başladı! Sadece 3 gün geçerli olacak bu fiyatların ardından yeniden zam yapılacak olması her şeyi yerle yeksan etti. Peki, hangi market 5 litrelik Ayçiçek yağını ne kadara satıyor?

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19 Mar 2022 - 17:52 Ankara- Yaşam

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