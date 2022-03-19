5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor!

Geçtiğimiz günlerde temel gıda ürünlerinden alınan %8’lik KDV, %1’e düşürülmüştü. Zorunlu indirim yapan marketler, daha sonra ise Rusya ve Ukrayna Savaşı’nın başlamasıyla birlikte yeniden zam yapma durumunda kalmışlardı. Zamlardan gözünü açamayan vatandaş ise en uygun Ayçiçek yağı satan marketleri araştırmaya başladı! Sadece 3 gün geçerli olacak bu fiyatların ardından yeniden zam yapılacak olması her şeyi yerle yeksan etti. Peki, hangi market 5 litrelik Ayçiçek yağını ne kadara satıyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!