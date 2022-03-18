Aziz Dizisinde Yürekleri Yakan Yıkan Veda! Herkes Zırıl Zırıl Ağlayacak; Dilruba’nın Vedası Show TV’yi Salladı! Artık Bir Bölüm Bile Olmayacak!
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Heyecanı ve tansiyonu yüksek diziler arasında yerini alan Aziz dizisinde yürekleri yakan bir vedanın yaşanacağı görüldü. İzleyen herkesi zırıl zırıl ağlatacağı düşünülen bu vedanın ise Dilruba’ya ait olduğu görüldü. Show TV ekranlarını sallayan bu olay sonrasında Dilruba’nın artık bir bölüm bile olmayacağı gündeme bomba gibi düştü!
Başrollerinde Damla Sönmez, Murat Yıldırım, Simay Barlas gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Aziz dizisi Cuma akşamlarının reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Her bölümde heyecan daha şok artarken; hem tarihi bir dizi olması hem de aşkı ele alması milyonları ekranlara kilitliyor. Dizide Damla Sönmez’in hayat verdiği Dilruba karakterinin sonu ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.