- 18 Mar 2022 - 11:28 G: 18 Mar 2022 - 11:41

Aziz Dizisinde Yürekleri Yakan Yıkan Veda! Herkes Zırıl Zırıl Ağlayacak; Dilruba’nın Vedası Show TV’yi Salladı! Artık Bir Bölüm Bile Olmayacak!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Heyecanı ve tansiyonu yüksek diziler arasında yerini alan Aziz dizisinde yürekleri yakan bir vedanın yaşanacağı görüldü. İzleyen herkesi zırıl zırıl ağlatacağı düşünülen bu vedanın ise Dilruba’ya ait olduğu görüldü. Show TV ekranlarını sallayan bu olay sonrasında Dilruba’nın artık bir bölüm bile olmayacağı gündeme bomba gibi düştü!

Başrollerinde Damla Sönmez, Murat Yıldırım, Simay Barlas gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Aziz dizisi Cuma akşamlarının reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Her bölümde heyecan daha şok artarken; hem tarihi bir dizi olması hem de aşkı ele alması milyonları ekranlara kilitliyor. Dizide Damla Sönmez’in hayat verdiği Dilruba karakterinin sonu ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Mar 2022 - 11:28 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Emanet 339. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 339. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 18 Mart 2022 43. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Aziz Dizisi 18. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 18. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Aziz Dizisi 18. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 619. Bölüm Full İzle! 18 Mart 2022 Arka Sokaklar Dizisi 619. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 17 Mart Mahkum Dizisi 14. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 128. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 128. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 35. Bölüm Full İzle! 17 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor! mask
"Camdaki Kız Sedat Ölüyor" Camdaki Kız'da Sedat'ın Vedası Milyonları Ağlatacak! Öyle Şeyler Yaşadı ki "Gitse de Kurtulsak" Deniliyor!
Mahkum Dizisinden Acı Veren Ayrılık! İki Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinden Acı Veren Ayrılık! İki Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Son Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Son Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
5 LT Ayçiçek Yağında Skandal İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor! mask
5 LT Ayçiçek Yağında Skandal İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor!
O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Havuz Başında Cesur Pozlarıyla Şov Yaptı! Sosyal Medya Mest Oldu… mask
O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Havuz Başında Cesur Pozlarıyla Şov Yaptı! Sosyal Medya Mest Oldu…
Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı İtirafı! “Artık Bakire Değilim” Açıklamasıyla Gündem… Onu Göremeden Survivor’da Elenmiş! mask
Merve Taşkın'dan Acun Ilıcalı İtirafı! “Artık Bakire Değilim” Açıklamasıyla Gündem… Onu Göremeden Survivor’da Elenmiş!
Bahar Candan Yolda Tanıştığı Adamla Otele Gitti! Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Meğer Gizli Görüntüleri… mask
Bahar Candan Yolda Tanıştığı Adamla Otele Gitti! Başına Gelen Pişmiş Tavuğun Başına Gelmedi! Meğer Gizli Görüntüleri…
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Mart 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Mart 2022 Cuma Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Mart 2022 Cuma 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 18 Mart 2022 Cuma 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status