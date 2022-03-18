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18 Mar 2022 - 11:28

Aziz Dizisinde Yürekleri Yakan Yıkan Veda! Herkes Zırıl Zırıl Ağlayacak; Dilruba’nın Vedası Show TV’yi Salladı! Artık Bir Bölüm Bile Olmayacak!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Heyecanı ve tansiyonu yüksek diziler arasında yerini alan Aziz dizisinde yürekleri yakan bir vedanın yaşanacağı görüldü. İzleyen herkesi zırıl zırıl ağlatacağı düşünülen bu vedanın ise Dilruba’ya ait olduğu görüldü. Show TV ekranlarını sallayan bu olay sonrasında Dilruba’nın artık bir bölüm bile olmayacağı gündeme bomba gibi düştü!