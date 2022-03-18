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18 Mar 2022 - 11:56

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Siyah Yırtmaçlı Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Fizik Şov Yaptı; İçler Eridi! “Size Kış Yok Mu?”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, nefesleri kesti. Siyah yırtmaçlı mini bir elbise giyen Burcu Biricik, akılları başlardan aldı götürdü! Fizik şov yapan güzel oyuncunun pozunu görenlerin ise içi eridi! Birçok kişi ise “Size kış yok mu?” yorumunda bulunarak; kış günlerine bu paylaşımın çok olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…