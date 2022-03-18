- 18 Mar 2022 - 11:56 G: 18 Mar 2022 - 12:01

Camdaki Kız’ın Nalan’ı Siyah Yırtmaçlı Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Fizik Şov Yaptı; İçler Eridi! “Size Kış Yok Mu?”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, nefesleri kesti. Siyah yırtmaçlı mini bir elbise giyen Burcu Biricik, akılları başlardan aldı götürdü! Fizik şov yapan güzel oyuncunun pozunu görenlerin ise içi eridi! Birçok kişi ise “Size kış yok mu?” yorumunda bulunarak; kış günlerine bu paylaşımın çok olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Camdaki Kız dizisinin başrollerini Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu’yla paylaşan Burcu Biricik, Nalan karakteriyle büyük bir beğeni topluyor. Oyunculuk yeteneklerini konuşturan Burcu Biricik, her dizide farklı bir karakterle seyirciler karşısına çıkıyor. Tüm karakterlerinden farklı bir karakterde yer alan Burcu Biricik’in son paylaşımı ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Mar 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

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