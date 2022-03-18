Camdaki Kız’ın Nalan’ı Siyah Yırtmaçlı Elbisesiyle Akılları Başlardan Aldı! Fizik Şov Yaptı; İçler Eridi! “Size Kış Yok Mu?”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, nefesleri kesti. Siyah yırtmaçlı mini bir elbise giyen Burcu Biricik, akılları başlardan aldı götürdü! Fizik şov yapan güzel oyuncunun pozunu görenlerin ise içi eridi! Birçok kişi ise “Size kış yok mu?” yorumunda bulunarak; kış günlerine bu paylaşımın çok olduğunu dile getirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Camdaki Kız dizisinin başrollerini Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu’yla paylaşan Burcu Biricik, Nalan karakteriyle büyük bir beğeni topluyor. Oyunculuk yeteneklerini konuşturan Burcu Biricik, her dizide farklı bir karakterle seyirciler karşısına çıkıyor. Tüm karakterlerinden farklı bir karakterde yer alan Burcu Biricik’in son paylaşımı ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.