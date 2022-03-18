Acun Ilıcalı Survivor Mert İçin Kararını Verdi! Kanal Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Her Şey Karmakarışık Oldu! “Ya O Ya Ben” Deyince…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir bilmiyor! Acun Ilıcalı’nın Mert Öcal için karar verdiği gündemi sallarken; Acun Medya’yla uzun saatler toplantı yaptığı da gündeme düştü. Her şey karmakarışık olunca iddialara göre Mert Öcal yapıma ve Acun Ilıcalı’ya resti çekti ve “Ya o ya ben” dedi! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Acun Medya ve Hikmet – Mert arasında bir voleybol yarışı yapılmıştı. Kazanan tarafa Acun Medya olmuştu. Acun Medya’yı tutan yarışmacılarda tatlı ödülüne kavuşmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya’nın birbirine girdiği görülmüştü. Şimdi ise skandal olay Mert Öcal’la patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.