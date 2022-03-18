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18 Mar 2022 - 12:54

Acun Ilıcalı Survivor Mert İçin Kararını Verdi! Kanal Öyle Bir Şey Yaptı Ki... Her Şey Karmakarışık Oldu! “Ya O Ya Ben” Deyince…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandallar bitmek nedir bilmiyor! Acun Ilıcalı’nın Mert Öcal için karar verdiği gündemi sallarken; Acun Medya’yla uzun saatler toplantı yaptığı da gündeme düştü. Her şey karmakarışık olunca iddialara göre Mert Öcal yapıma ve Acun Ilıcalı’ya resti çekti ve “Ya o ya ben” dedi! İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…