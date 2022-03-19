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19 Mar 2022 - 16:22

Cem Yılmaz'ın Yeni Sevgilisi Rüya Demirbulut Bakın Kaç Yaşında! Cem Yılmaz İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti...Rüya Demirbulut boyu ve kilosu kaç, nerelidir?

Bir süredir yalnız olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni bir aşka yelken aştı. Geçtiğimiz gün genç ve güzel bir kadın ile objektiflere takılan Cem Yılmaz’ın yeni aşkının Rüya Demirbulut isminde bir kadın olduğu öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine genç kadının kim olduğunu merak eden magazin takipçileri için işte Rüya Demirbulut detayları...