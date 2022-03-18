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18 Mar 2022 - 13:13

"Geçmiyecek" Diyen Şarkıcı Doğuş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Tarkan İle Yaşları Çok Dikkat Çekti...

Geçtiğimiz ay çıkardığı “Geççek” şarkısı hem sosyal medyanın hem de müzik piyasasının dikkatlerini üzerine çeken Tarkan’a Doğuştan ‘diss’ geldi. Yeni şarkısı “Geçmicek”i takipçilerine duyuran Doğuş, yeni şarkısının klibi için sete de girdi. İşte tekrar gündem olan Doğuş ile ilgili detaylar...