"Geçmiyecek" Diyen Şarkıcı Doğuş Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Tarkan İle Yaşları Çok Dikkat Çekti...
Geçtiğimiz ay çıkardığı “Geççek” şarkısı hem sosyal medyanın hem de müzik piyasasının dikkatlerini üzerine çeken Tarkan’a Doğuştan ‘diss’ geldi. Yeni şarkısı “Geçmicek”i takipçilerine duyuran Doğuş, yeni şarkısının klibi için sete de girdi. İşte tekrar gündem olan Doğuş ile ilgili detaylar...
Geçtiğimiz ay çıkardığı “Geççek” şarkısı hem sosyal medyanın hem de müzik piyasasının dikkatlerini üzerine çeken Tarkan’a Doğuştan ‘diss’ geldi. Yeni şarkısı “Geçmicek”i takipçilerine duyuran Doğuş, yeni şarkısının klibi için sete de girdi. Bu gelişmelerin üzerine müzik severlerin mercek altına aldığı Doğuş’un yaşı, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, şarkıcı Doğuş kaç yaşında? Doğuş kimdir, aslen nereli? Doğuş evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
18 Mar 2022 - 13:13 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.