Zeki Müren Hakkında Şok Bilgi! Tarihin Seyrini Değiştirmiş; Yarım Kalan Çanakkale Şehitler Abidesi İçin Öyle Bir Şey Yapmış Ki…

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir yer sahip olan Çanakkale Savaşı, her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde bir kez daha akıllara geliyor. 2022 yılı içinde anma törenlerinin başladığı Türkiye’de Çanakkale Savaşı’na dair ortaya çıkmış bilgiler, tarihe düşkün olan vatandaşları bir hayli şaşırıyor. Ölümünden yıllar sonra, usta sanatçı Zeki Müren’in Çanakkale Şehitler Abidesi’yle bir ilişkisinin olduğu ortaya çıkmış bulunuyor. Peki, Zeki Müren Çanakkale Şehitler Abidesi için ne yaptı? Zeki Müren, Çanakkale Şehitler Abidesi’ne nasıl bir katkı sağladı? İşte, detaylar…

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