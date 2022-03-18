Zeki Müren Hakkında Şok Bilgi! Tarihin Seyrini Değiştirmiş; Yarım Kalan Çanakkale Şehitler Abidesi İçin Öyle Bir Şey Yapmış Ki…
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir yer sahip olan Çanakkale Savaşı, her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde bir kez daha akıllara geliyor. 2022 yılı içinde anma törenlerinin başladığı Türkiye’de Çanakkale Savaşı’na dair ortaya çıkmış bilgiler, tarihe düşkün olan vatandaşları bir hayli şaşırıyor. İşte Zeki Müren'in şanlı tarihimiz için yaptığı inceliğin detayları...
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir yer sahip olan Çanakkale Savaşı, her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde bir kez daha akıllara geliyor. 2022 yılı içinde anma törenlerinin başladığı Türkiye’de Çanakkale Savaşı’na dair ortaya çıkmış bilgiler, tarihe düşkün olan vatandaşları bir hayli şaşırıyor. Ölümünden yıllar sonra, usta sanatçı Zeki Müren’in Çanakkale Şehitler Abidesi’yle bir ilişkisinin olduğu ortaya çıkmış bulunuyor. Peki, Zeki Müren Çanakkale Şehitler Abidesi için ne yaptı? Zeki Müren, Çanakkale Şehitler Abidesi’ne nasıl bir katkı sağladı? İşte, detaylar…
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18 Mar 2022 - 13:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.