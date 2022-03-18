Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Resti Çekti Gidiyor! Somer Hüngür Hüngür Ağlayacak! Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Yazıklar Olsun”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te taş üstünde taş kalmadı! Türkan’ın resti çektiği gündem bomba gibi düşerken; Somer’in aldığı karardan dolayı hüngür hüngür ağlayacağı yorumları arka arkaya geldi. Kısa bir süre önce hamile olduğu ortaya çıkan Türkan’ın verdiği kararı sonrasında Somer’in tepkisi ise “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever gibi isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallamaya başladı. Hem oyuncu hem de yazar olan İclal Aydın’ın en sevilen kitaplarından biri olan Üç Kız Kardeş’ten uyarlanan dizide Türkan’ın başına gelenler ise sinir krizine neden olmuştu ki, sonunda Türkan kararını verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.