Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Resti Çekti Gidiyor! Somer Hüngür Hüngür Ağlayacak! Hamile Olduğu Ortaya Çıkmıştı… “Yazıklar Olsun”

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever gibi isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallamaya başladı. Hem oyuncu hem de yazar olan İclal Aydın’ın en sevilen kitaplarından biri olan Üç Kız Kardeş’ten uyarlanan dizide Türkan’ın başına gelenler ise sinir krizine neden olmuştu ki, sonunda Türkan kararını verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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