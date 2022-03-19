- 19 Mar 2022 - 18:18 G: 19 Mar 2022 - 18:23

Survivor’da Herkes Bu Kavgayı Konuşuyor! Mert İle Batuhan Yumruk Yumruğa Birbirlerine Girdi! Acun Medya Falan Dinlemedi! Adem Zor Ayırdı…"Yaptırım Olmazsa Giderim"

TV8 ekranlarından yayınlanmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasında tansiyon bir kez daha yükseliyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan fragmanı, herkesin ağzını adeta açık bırakmış bulunuyor. İşte Survivor All Star 2022'de gerçekleşen kavga ile ilgili detaylar...

TV8 ekranlarından yayınlanmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasında tansiyon bir kez daha yükseliyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan fragmanı, herkesin ağzını adeta açık bırakmış bulunuyor. Yeni bölümde birbirine girecek olan o iki ismin Survivor All Star 2022 yarışmasından diskalifiye edilip, edilmeyeceği merak edilmeye başlanıyor. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 yarışmasında birbirine girecek olan isimler kim? İşte, detaylar…

19 Mar 2022 - 18:18 - Survivor 2022

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmasından Elenen Berna Bikinisiyle Ateş Etti! Fiziğini Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasından Elenen Berna Bikinisiyle Ateş Etti! Fiziğini Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor?
Survivor Berna’nın Yarışmadan Kazancı İfşa Oldu! Hesabında Ki Parayı Kendisi de Bilmiyor! Banka da Bile Bu Kadar Yoktur! mask
Survivor Berna’nın Yarışmadan Kazancı İfşa Oldu! Hesabında Ki Parayı Kendisi de Bilmiyor! Banka da Bile Bu Kadar Yoktur!
Acun Medya’dan Survivor İçin Skandal Değişiklik! İşten Çıkardı, Maaştan Kesti Olmadı; Son Çareyi Orada Buldu! Tüm Çalışanlar İstifayı Basabilir! mask
Acun Medya’dan Survivor İçin Skandal Değişiklik! İşten Çıkardı, Maaştan Kesti Olmadı; Son Çareyi Orada Buldu! Tüm Çalışanlar İstifayı Basabilir!
Survivor All Star’da Mert ve Sude’nin Sarmaş Dolaş Pozları Delirtti! “Aşk Adasına Mı Geldik Hayırdır?” Acun Ilıcalı Uyarmıştı… mask
Survivor All Star’da Mert ve Sude’nin Sarmaş Dolaş Pozları Delirtti! “Aşk Adasına Mı Geldik Hayırdır?” Acun Ilıcalı Uyarmıştı…
Survivor All Star’a Ünlüler Akını! Hande Erçel Bile Geliyor! Acun Ilıcalı Her Şeyi Planladı! Uçak İstanbul'da Bekliyor, Görenler Şok Olacak! mask
Survivor All Star’a Ünlüler Akını! Hande Erçel Bile Geliyor! Acun Ilıcalı Her Şeyi Planladı! Uçak İstanbul'da Bekliyor, Görenler Şok Olacak!
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Canlı Cesede Döndü, Yürüyemez Hale Geldi! Öyle Bir Sakatlık Yaşadı Ki, Diskalifiye Kapıda! “Güle Güle!” mask
Survivor Nisa Hastanelik Oldu! Canlı Cesede Döndü, Yürüyemez Hale Geldi! Öyle Bir Sakatlık Yaşadı Ki, Diskalifiye Kapıda! “Güle Güle!”
Survivor Mert Yarışmadan Kovuldu Mu? Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Devreye Girdi! “Senin Kız Arkadaşın…” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! mask
Survivor Mert Yarışmadan Kovuldu Mu? Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Devreye Girdi! “Senin Kız Arkadaşın…” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Survivor 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 19 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 53. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 19 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Mert Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi; Milyonlar Göbek Atıyor! “Sonunda Kurtulduk” mask
Survivor Mert Yarışmadan Çekildi! Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa İkna Edemedi; Milyonlar Göbek Atıyor! “Sonunda Kurtulduk”
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Batuhan'a Ok Gibi Sözler! Milyonlar Ayağa Kalktı... Batuhan Ne Yaptı Sana, Önce Yerden Yere, Sonra… Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Batuhan'a Ok Gibi Sözler! Milyonlar Ayağa Kalktı... Batuhan Ne Yaptı Sana, Önce Yerden Yere, Sonra… Sosyal Medya Sallanıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’da Herkes Bu Kavgayı Konuşuyor! Mert İle Batuhan Yumruk Yumruğa Birbirlerine Girdi! Acun Medya Falan Dinlemedi! Adem Zor Ayırdı…"Yaptırım Olmazsa Giderim" mask
Survivor’da Herkes Bu Kavgayı Konuşuyor! Mert İle Batuhan Yumruk Yumruğa Birbirlerine Girdi! Acun Medya Falan Dinlemedi! Adem Zor Ayırdı…"Yaptırım Olmazsa Giderim"
Kraldan Çok Kralcı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Başkasının Davasını Daha Çok Sahiplenen O Burçlar… mask
Kraldan Çok Kralcı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Başkasının Davasını Daha Çok Sahiplenen O Burçlar…
Survivor Yarışmasından Elenen Berna Bikinisiyle Ateş Etti! Fiziğini Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasından Elenen Berna Bikinisiyle Ateş Etti! Fiziğini Kanıtladı; “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Neler Oluyor?
5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor! mask
5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor!
Emekliler Bayram Müjdesi! Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte Zamla Beraber Resmen Tavan Yapan İkramiye Ödeme Miktarı ve Tarihi... mask
Emekliler Bayram Müjdesi! Emekli ikramiyelerine ne kadar zam geldi? İşte Zamla Beraber Resmen Tavan Yapan İkramiye Ödeme Miktarı ve Tarihi...
En Kirli Çıkı Olan Burçlar Hangisidir? İşte İmanla Paranın Belli Olmadığı O Burçlar… mask
En Kirli Çıkı Olan Burçlar Hangisidir? İşte İmanla Paranın Belli Olmadığı O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status