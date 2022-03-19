Survivor’da Herkes Bu Kavgayı Konuşuyor! Mert İle Batuhan Yumruk Yumruğa Birbirlerine Girdi! Acun Medya Falan Dinlemedi! Adem Zor Ayırdı…"Yaptırım Olmazsa Giderim"
TV8 ekranlarından yayınlanmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasında tansiyon bir kez daha yükseliyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan fragmanı, herkesin ağzını adeta açık bırakmış bulunuyor. İşte Survivor All Star 2022'de gerçekleşen kavga ile ilgili detaylar...
TV8 ekranlarından yayınlanmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasında tansiyon bir kez daha yükseliyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan fragmanı, herkesin ağzını adeta açık bırakmış bulunuyor. Yeni bölümde birbirine girecek olan o iki ismin Survivor All Star 2022 yarışmasından diskalifiye edilip, edilmeyeceği merak edilmeye başlanıyor. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 yarışmasında birbirine girecek olan isimler kim? İşte, detaylar…
19 Mar 2022 - 18:18 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.