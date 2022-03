Survivor’da Mert Öcal ve Batuhan Karacakaya Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Medya Falan Dinlemedi! Adem Zor Ayırdı…"Yaptırım Olmazsa Giderim"

TV8 ekranlarından yayınlanmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasında tansiyon bir kez daha yükseliyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022 yarışmasının yayınlanan fragmanı, herkesin ağzını adeta açık bırakmış bulunuyor. Yeni bölümde birbirine girecek olan o iki ismin Survivor All Star 2022 yarışmasından diskalifiye edilip, edilmeyeceği merak edilmeye başlanıyor. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu? Survivor All Star 2022 yarışmasının yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor All Star 2022 yarışmasında birbirine girecek olan isimler kim? İşte, detaylar…