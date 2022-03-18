Toyota’dan Dev İndirim Geldi! Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… 200 Binin Üzerinde İndirim Yaptı; Ağızlar Açık Kaldı! Hemen Bayilere Koşun!
Dünyanın dev otomobil markalarından biri olan Toyota, piyasayı altüst edecek bir indirim gerçekleştirdi. Yeni araç fiyatlarını duyuran Toyota, 2022 yılı araç fiyat listesi ile herkesin ağzını adeta açık bıraktı! İşte Toyota fiyatları ile ilgili detaylar...
Dünyanın dev otomobil markalarından biri olan Toyota, piyasayı altüst edecek bir indirim gerçekleştirdi. Yeni araç fiyatlarını duyuran Toyota, 2022 yılı araç fiyat listesi ile herkesin ağzını adeta açık bıraktı! Peki, Toyota hangi modellerde indirim yaptı? Toyota 2022 araç fiyat listesi ne? İşte, detaylar…
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18 Mar 2022 - 13:33 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.