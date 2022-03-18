- 18 Mar 2022 - 13:33 G: 18 Mar 2022 - 13:37

Toyota’dan Dev İndirim Geldi! Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… 200 Binin Üzerinde İndirim Yaptı; Ağızlar Açık Kaldı! Hemen Bayilere Koşun!

Dünyanın dev otomobil markalarından biri olan Toyota, piyasayı altüst edecek bir indirim gerçekleştirdi. Yeni araç fiyatlarını duyuran Toyota, 2022 yılı araç fiyat listesi ile herkesin ağzını adeta açık bıraktı! İşte Toyota fiyatları ile ilgili detaylar...

Dünyanın dev otomobil markalarından biri olan Toyota, piyasayı altüst edecek bir indirim gerçekleştirdi. Yeni araç fiyatlarını duyuran Toyota, 2022 yılı araç fiyat listesi ile herkesin ağzını adeta açık bıraktı! Peki, Toyota hangi modellerde indirim yaptı? Toyota 2022 araç fiyat listesi ne? İşte, detaylar…

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18 Mar 2022 - 13:33 - Yaşam

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