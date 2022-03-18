- 18 Mar 2022 - 13:52 G: 18 Mar 2022 - 14:01

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Hakan’ın Ölümü Görüldü! Züleyha O İsimle Nikah Masasında! Bu Saatten Sonra Demir Yaman Dönse Bile…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, yolun sonuna yaklaşırken; kıyametleri kopartmaya başladı! Hakan’ın ölümü seyirciyi etkisi altına alırken; Züleyha’nın ise o isimle nikah masasına oturacağı gündeme bomba gibi düştü. Bununla birlikte birçok kişi ise “Bu saatten sonra Demir Yaman dönse ne fayda” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarını sallıyor. Yıllardır ekranlarda olan ve hikayesiyle milyonları etkisi altına alan Bir Zamanlar Çukurova’da yaşanan son olay ise seyircileri şaşkınlık içerisinde bıraktı! Züleyha’nın biricik aşkı Hakan Gümüşoğlu için hazin son yazıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Mar 2022 - 13:52 Ankara- Yaşam

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