Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Hakan’ın Ölümü Görüldü! Züleyha O İsimle Nikah Masasında! Bu Saatten Sonra Demir Yaman Dönse Bile…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, yolun sonuna yaklaşırken; kıyametleri kopartmaya başladı! Hakan’ın ölümü seyirciyi etkisi altına alırken; Züleyha’nın ise o isimle nikah masasına oturacağı gündeme bomba gibi düştü. Bununla birlikte birçok kişi ise “Bu saatten sonra Demir Yaman dönse ne fayda” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarını sallıyor. Yıllardır ekranlarda olan ve hikayesiyle milyonları etkisi altına alan Bir Zamanlar Çukurova’da yaşanan son olay ise seyircileri şaşkınlık içerisinde bıraktı! Züleyha’nın biricik aşkı Hakan Gümüşoğlu için hazin son yazıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.