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18 Mar 2022 - 13:52

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Hakan’ın Ölümü Görüldü! Züleyha O İsimle Nikah Masasında! Bu Saatten Sonra Demir Yaman Dönse Bile…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova, yolun sonuna yaklaşırken; kıyametleri kopartmaya başladı! Hakan’ın ölümü seyirciyi etkisi altına alırken; Züleyha’nın ise o isimle nikah masasına oturacağı gündeme bomba gibi düştü. Bununla birlikte birçok kişi ise “Bu saatten sonra Demir Yaman dönse ne fayda” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…