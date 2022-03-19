- 19 Mar 2022 - 21:45

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Ayrılık Savaşı Büyüyor! Züleyha Hakan’ı İstemiyor... Yaman Dönüyor! Yönetmen Öyle Bir Karar Verdi Ki, Seyirci Taş Olacak!

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonunda heyecanın çıtasını daha da yükseltti. Son bölümünde Hakan Gümüşoğlu’nun gerçek kimliğinin ortaya çıktığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonunda heyecanın çıtasını daha da yükseltti. Son bölümünde Hakan Gümüşoğlu’nun gerçek kimliğinin ortaya çıktığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Züleyha ile Hakan ilişkisinde yeni bir döneme girdi. Seyircisinin soluksuz izlediği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümüne damga vuran olay ise, kuşkusuz o sahnede yer aldı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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19 Mar 2022 - 21:45 - Dizi Haberleri

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