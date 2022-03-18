Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yürekleri Yakan Olay! Yönetmen Öyle Bir Karar Verdi Ki, Seyirci Taş Olacak! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonunda heyecanın çıtasını daha da yükseltti. Son bölümünde Hakan Gümüşoğlu’nun gerçek kimliğinin ortaya çıktığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dördüncü sezonunda heyecanın çıtasını daha da yükseltti. Son bölümünde Hakan Gümüşoğlu’nun gerçek kimliğinin ortaya çıktığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Züleyha ile Hakan ilişkisinde yeni bir döneme girdi. Seyircisinin soluksuz izlediği Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümüne damga vuran olay ise, kuşkusuz o sahnede yer aldı! Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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18 Mar 2022 - 14:12 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.