- 18 Mar 2022 - 22:53 G: 18 Mar 2022 - 22:54

Adı Sevgi Dizisine Bomba Transfer! Reytingler Alt Üst Olacak; Ne Hande Erçel, Ne Demet Özdemir! Gümbür Gümbür…

Ekranların yeni dizisi olan Adı Sevgi, farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Şimdiden büyük bir ilgi gören Adı Sevgi dizisi, gördüğü ilgiyi artırmak için harekete geçti ve o ismi kadrosuna dahil etti! İşte Adı Sevgi dizisi ile ilgili merak edilen detay ve son gelişmeler...

Ekranların yeni dizisi olan Adı Sevgi, farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Şimdiden büyük bir ilgi gören Adı Sevgi dizisi, gördüğü ilgiyi artırmak için harekete geçti ve o ismi kadrosuna dahil etti! Peki, Adı Sevgi dizisine transfer olan yeni oyuncu kim? Adı Sevgi dizisinin yeni oyuncusu kim, kimi canlandıracak? İşte, detaylar…

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18 Mar 2022 - 22:53 - Dizi Haberleri

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