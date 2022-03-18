ATV’nin İddialı Dizisine Bomba Transfer! Reytingler Alt Üst Olacak; Ne Hande Erçel, Ne Demet Özdemir! Gümbür Gümbür…

Ekranların yeni dizisi olan Adı Sevgi, farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Şimdiden büyük bir ilgi gören Adı Sevgi dizisi, gördüğü ilgiyi artırmak için harekete geçti ve o ismi kadrosuna dahil etti! Peki, Adı Sevgi dizisine transfer olan yeni oyuncu kim? Adı Sevgi dizisinin yeni oyuncusu kim, kimi canlandıracak? İşte, detaylar…

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