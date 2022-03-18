Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Mar 2022 - 14:28

Mahkum Dizisinde Barış Hapı Yuttu! Sinyor Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Bundan Sonra Yer Gök Kıyamet! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da senaryo karıştıkça karıştı! Barış’ın hapı yuttuğu görülürken; Sinyor öyle bir şey yaptı ki seyirci neye uğradığını şaşırdı! Yer gök kıyamet alanına dönerken; ağızlarda yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…