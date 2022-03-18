Mahkum Dizisinde Barış Hapı Yuttu! Sinyor Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Bundan Sonra Yer Gök Kıyamet! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Mahkum’da senaryo karıştıkça karıştı! Barış’ın hapı yuttuğu görülürken; Sinyor öyle bir şey yaptı ki seyirci neye uğradığını şaşırdı! Yer gök kıyamet alanına dönerken; ağızlarda yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve Hakan Karsak gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Mahkum dizisi ekranlarda fırtınalar estiriyor. Her bölümde heyecanı biraz daha artıran Mahkum dizisinde Barış’ın başına gelen bela ise seyircilerin tansiyonunu daha çok artmasına neden oldu! İşte akılları başlardan alan Mahkum dizisinde Barış’a gelen darbe!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.