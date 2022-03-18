- 18 Mar 2022 - 14:30 G: 18 Mar 2022 - 14:34

ATV’den Yalnız Kurt Kararı! Öyle Sahnelere Yer Verecek Ki, Final Olması Mümkün Değil! Milyonlar Kilitlenecek!

ATV ekranlarının yeni hikayelerinden biri olan Yalnız Kurt dizisi, hızla başladığı sezon yolculuğunda zirveye kadar çıktı. Reytinglerde zirveyi gördükten sonra aynı hızla inişe geçen Yalnız Kurt dizisinin final yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte Yalnız Kurt dizisi ile ilgili son detaylar...

ATV ekranlarının yeni hikayelerinden biri olan Yalnız Kurt dizisi, hızla başladığı sezon yolculuğunda zirveye kadar çıktı. Reytinglerde zirveyi gördükten sonra aynı hızla inişe geçen Yalnız Kurt dizisinin final yapacağı iddiası, şimdilerde oldukça konuşulan konulardan biri oldu. Peki, Yalnız Kurt dizisi bitiyor mu? Yalnız Kurt dizisi final mi yapacak? Yalnız Kurt dizisi ne zaman final yapacak? İşte, detaylar…

18 Mar 2022 - 14:30 - Dizi Haberleri

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